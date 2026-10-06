Jos joutuu perumaan syyslomamatkan viime hetkellä sairauden takia, matkavakuutus ei aina korvaa kuluja.

Syyslomat osuvat aikaan, jolloin flunssat, vatsataudit ja muut pöpöt alkavat yleistyä.

Kurkun karheutuminen matkan lähestyessä saattaakin aiheuttaa vatsanpuruja. Tauti voi iskeä myös matkan aikana.

Matkavakuutus korvaa usein perumisen aiheuttamat kulut, mutta se on tärkeää ottaa ajoissa, muistuttaa Keskinäisen Vakuutusyhtiön Turvan korvausasiantuntija Johanna Aromaa-Setälä tiedotteessa.

– Jotta matkan peruuntumisturva on voimassa, vakuutus on otettava viimeistään kolme vuorokautta ennen matkan alkua. Kun ehto täyttyy eikä lääkäri suosittele matkustamista sairauden vuoksi, vakuutus voi korvata äkillisen sairauden tai tapaturman vuoksi peruuntuneen matkan jo maksettuja ja käyttämättä jääviä kuluja, tiedotteessa selvitetään.

Matkasairaudesta tai tapaturmasta voi aiheutua kuluja myös matkan jälkeen. Matkavakuutus korvaa tyypillisesti tutkimuksia, hoitokuluja ja lääkkeitä vakuutusehtojen mukaisesti.

Jos taas jatkoyhteys jää käyttämättä lentojen viivästysten, sään tai teknisten vikojen takia, vakuutusasiakkaan on oltava ensisijaisesti yhteydessä esimerkiksi lentoyhtiöön tai matkanjärjestäjään. Ne voivat järjestää korvaavan yhteyden tai hyvittää aiheutuneita kustannuksia.

Matkavakuutus voi täydentää näitä ensisijaisia korvausvastuita vakuutusehtojen mukaisesti.

Sisällöissä eroja

Eri vakuutusyhtiäiden matkavakuutusten sisällöissä on eroja, joten vakuutusehtoihin kannattaa tutustua huolellisesti jo ennen matkaa.

Tärkeitä selvitettäviä ovat vakuutusturvan voimassaolo, maantieteellinen kattavuus, aktiviteetteihin liittyvät rajaukset ja se, kattaako vakuutus mukana matkustavat lapset.

Myös mahdolliset ammattiliiton kautta tulevat vakuutukset kannattaa käydä läpi ajoissa.

Voimassa myös kotimaassa

Matkavakuutus mielletään usein ulkomaanmatkojen turvaksi, mutta siitä voi olla hyötyä myös kotimaan reissuilla.

– Matkavakuutus on voimassa myös kotimaassa, kun matkakohde on yli 50 kilometrin päässä kodista, työ- tai opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta, Aromaa-Setälä selvittää.