Pakolaisten määrä Jemenissä kasvaa.
Yli 200 000 ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan sen jälkeen, kun taistelut Jemenissä alkoivat jälleen syyskuun alussa.
Asia käy ilmi YK:n siirtolaisuusjärjestön IOM:n keskiviikkona julkaisemista tiedoista.
IOM kuvailee tilannetta hälyttäväksi. Riittävän ruoan ja suojan tarjoaminen edellyttäisi lisärahoitusta. Tällä hetkellä kolmessa neljästä jemeniläisperheestä nähdään YK:n mukaan nälkää.
– Ihmiset pakenevat henkensä edestä löytämättä mitään turvallista paikkaa, IOM:n pääjohtaja Amy Pope kuvaili tilannetta.
Taistelut läikkyivät Jemeniin Iranin sodan eskaloiduttua laajemmin Lähi-itään, mutta niiden monimutkainen historia ulottuu 12 vuoden taakse.
Taisteluita käydään Iranin tukemien huthien ja Saudi-Arabian tukemien Jemenin hallituksen joukkojen välillä.