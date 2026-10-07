Opetusministeri Andes Adlercreutz (r.) pitää kokoomuksen ehdotusta eläkejärjestelmästä saatavista säästöistä "kohtalaisen epärealistisena" ja "epämääräisesti muotoiltuna".

Kokoomus ehdotti viime viikolla julkaistussa säästölistassaan, että eläkejärjestelmää uudistamalla voitaisiin saada 2 miljardin euron säästöt ensi vaalikaudella koskematta maksussa oleviin eläkkeisiin.

RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Andes Adlercreutz kritisoi kokoomuksen eläke-ehdotusta.

– Uskon, että he itsekin ymmärtävät, että se on kohtalaisen epärealistinen. Se on ainakin hyvin epämääräisesti muotoiltu. Jos siinä on realismia, niin se on hyvin piilotettu, Adlercreutz toteaa.

– Kokoomus esitti oman ratkaisunsa, joka on täydellisen avoin. Siitä on vaikea saada kuvaa, että mitä siinä oikeasti haetaan takaa.

Kokoomus muun muassa poistaisi työeläkkeen kertymisen työttömyyden ja opiskelun ajalta ja pidentäisi työuria.

Adlercreutz ei vastaa suoraan siihen, jättäisikö RKP eläkkeet kokonaan sopeutusten ulkopuolelle.

– Eläkkeiden kautta sopeuttamalla, kun valtion talous on se iso haaste, niin siinä on hyvin vaikea saada minkäänlaisia suoria vaikutuksia. Meillä on tietenkin takuueläkkeet, kansaneläkkeet, mutta enpä usko, että kukaan niihin haluaa tarttua.

Adlercreutz viitannee siihen, että työeläkemenoja ei rahoiteta suoraan valtion budjestista, vaan pääosin työntekijöiden ja työnantajien maksamilla työeläkemaksuilla sekä osin rahastoitujen eläkevarojen sijoitustuotoilla.

Kokoomuksen ehdotuksessa eläkejärjestelmän vahvistamisen ja työeläkemenojen pienenemisen hyödyt saataisiin valtion budjettiin esimerkiksi muuttamalla eläkemaksuja ja verotusta siten, että kokonaisverorasitus ei muutu, mutta velkaa kerryttävä sektori vahvistuu.