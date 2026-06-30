Oikeanlaisella auringolta suojautumisella ja ihomuutosten tarkkailulla ihosyöpien riskiä voi pienentää merkittävästi.

Ihosyöpien määrä on kasvanut Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana tasaisesti.

– Pääasiassa ihosyövillä on hyvä ennuste, kun ne löydetään ajoissa, Ihosairaalan ihotautilääkäri Carl Kyrklund kertoo Huomenta Suomen aamussa.

Melanooma, tyvisolusyöpä ja okasolusyöpä ovat yleisimmät ihosyövät. Melanooma ja okasolusyöpä voivat levitä, mutta valtaosa melanoomista löydetään varhain ja leikkaus on parantava hoito.

Jos iholle ilmestyy uusi luomi, erityisesti yli 50-vuotiaana, tai vanha luomi muuttuu, kasvaa, vuotaa verta tai näyttää erilaiselta kuin muut, kannattaa hakeutua tutkimuksiin.

– Jos on kerran todettu ihosyöpä, riski uuden saamiseen kasvaa, joten seuranta on tärkeää, Kyrklund muistuttaa.

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1:05 UV-säteilyn riskit unohtuvat nuorilta.