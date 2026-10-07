Jääkiekon SM-liigan keskiviikkoinen ilmoitus urheilujohtaja Jussi Markkasen lähdöstä on ajankohdaltaan hämmentävä, vaikka SM-liigan tiedote antaa toisenlaisen kuvan, MTV Urheilun Ossi Karvonen kirjoittaa.

SM-liiga tiedotti tänään, että urheilujohtaja Jussi Markkanen jättää pestinsä välittömästi oltuaan tehtävässä elokuusta 2023 lähtien.

– Nyt on tullut hetki siirtyä sivuun. Olemme kolmessa vuodessa tehneet yhdessä paljon, Liigan sarjamuotouudistus on hyvässä tilassa, ja seuraajani pääsee aloittamaan työnsä puhtaalta pöydältä, Markkanen sanoi SM-liigan tiedotteessa.

On totta, että SM-liiga on laittanut pyörät pyörimään sarjamuotouudistuksen kanssa. Se kertoi hiljattain muun muassa lisenssiehdoista kaudelle 2027–2028, kun sarjaa on tarkoitus pelata kaksiportaisena 14+10 joukkueen voimin. Samassa tilaisuudessa korostettiin myös sitä, kuinka valtavasta projektista on kyse, sillä käytännössä kaikki muuttuu.

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1:58 Tulosruutu: SM-liiga esitteli ensi kauden raamit – sarjatasoilla yhteneväiset lisenssiehdot