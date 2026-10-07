Suomen 0–1-tappio Valko-Venäjälle jalkapallon Kansojen liigassa alleviivasi käsitystä miesten jalkapallomaajoukkueen tilanteesta. Futisprofeettojen tuoreessa jaksossa todetaan tilanteen olevan niin vakava, ettei Jacob Friisillä ole edellytyksiä johtaa Huuhkajia ensi vuoden EM-karsintoihin.

Tuore Futisprofeetat nähtävissä nyt MTV Katsomossa. Mikä on Mika Lehkosuon tilanne suhteessa Huuhkajien päävalmentajan tehtävään? Futisprofeetat vieraili myös Seinäjoella kysymässä, miksi SJK:n kausi on mennyt nähdyllä tavalla pipariksi.

MTV Urheilun Anssi Shemeikka ja Eetu Ikola arvioivat, että Friisiä tuskin erotetaan heti. Vaikka peliesitykset ovat puuroutuneet pahasti, Huuhkajat pelaa Kansojen liigassa vielä tulosten valossa lohkon kärkisijoista, kun jäljellä on kaksi ottelua.

Lisäksi Friisin seuraajaksi kaavailtu Mika Lehkosuo on vasta aloittamassa Pikkuhuuhkajien EM-kisaprojektissa jatkokarsinnat.

Futisprofeetat katsoivat silti, että Palloliiton pitäisi kiinnittää Lehkosuo A-maajoukkueeseen tämän niin halutessa ennen EM-karsintojen alkua, vaikka Pikkuhuuhkajat omaan arvoturnaukseensa etenesikin.

– Ottelu Valko-Venäjää vastaan alleviivasi minulle sen, ettei Suomen pelaaminen ole kehittynyt pätkääkään kahden vuoden aikana Jacob Friisin alaisuudessa, Shemeikka sanoi.

Futisprofeetoissa vieraillut Ikola nosti esiin, ettei Friisin pelitavasta tai -identiteetistä ole saatu oikeastaan mitään käsitystä.

– Edelleen on epäselvää, miten saamme parhaan irti parhaista pelaajistamme. Tällä hetkellä on vaikeaa nähdä yhtään valoa tunnelin päässä, Ikola arvioi Friisin projektia ja ihmetteli monen pelaajan pelipaikan yllä leijuvaa epäselvyyttä

Yleisessä jalkapallokeskustelussa esiintyy ajoittain ajatus, ettei Huuhkajien pelaajamateriaalilla voi kyetä nähtyä parempaan. Totuus on kuitenkin toinen, kun vertailukohdaksi otetaan nykyiset Kansojen liigan vastustajat ja monen suomalaispelaajan henkilökohtaiset otteet seurajoukkueissaan. Nähtyä parempaan on edellytyksiä – hyvin valmennettuna joukkueena.

– Olemattomalla maajoukkuekokemuksella pestiin tulleella Friisillä on suuria vaikeuksia saada ideoitaan näkymään käytännössä kentällä.

Katso keskustelu Friisin asemasta artikkelin videolta. Koko jatkso katsottavissa MTV Katsomossa.