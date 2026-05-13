Euroviisujen ensimmäinen semifinaali kisattiin eilen tiistaina, ja Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen selvittivät hienosti tiensä kilpailun finaaliin.
Wienistä käsin raportoivan MTV Uutisten viihdetoimittajan Katja Lintusen mukaan kansainvälinen media oli pähkinöinä Suomen esityksestä.
– He kuuntelivat herkeämättä, kuinka Peten laulu sujuu ja Lindan viulu soi. Suomalaiskaksikko sai ihan valtavat aplodit mediakeskuksessa, jossa minäkin olin eilen katsomassa esitystä, Lintunen kertoi Huomenta Suomessa.
Semifinaalin jälkeen Lampeniusta ja Parkkosta oli mediakeskuksessa vastassa suuri joukko sekä suomalaista että kansainvälistä mediaa. Lintusen mukaan kaksikon oli alun perin tarkoitus saapua vain suomalaismedian haastateltaviksi.
– Me suomalaiset saimme tiedon, että Pete ja Linda tulevat nimenomaan suomalaismedian haastatteluun. Odotimme kaikki kauniissa rivissä, että koska tämä kaksikko saapuu, Lintunen kertasi.
