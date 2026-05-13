Pete Parkkonen ja Linda Lampenius saapuivat median eteen Euroviisujen ensimmäisen semifinaalin jälkeen.

– Me suomalaiset saimme tiedon, että Pete ja Linda tulevat nimenomaan suomalaismedian haastatteluun. Odotimme kaikki kauniissa rivissä, että koska tämä kaksikko saapuu, Lintunen kertasi.

Semifinaalin jälkeen Lampeniusta ja Parkkosta oli mediakeskuksessa vastassa suuri joukko sekä suomalaista että kansainvälistä mediaa. Lintusen mukaan kaksikon oli alun perin tarkoitus saapua vain suomalaismedian haastateltaviksi.

– He kuuntelivat herkeämättä, kuinka Peten laulu sujuu ja Lindan viulu soi. Suomalaiskaksikko sai ihan valtavat aplodit mediakeskuksessa, jossa minäkin olin eilen katsomassa esitystä, Lintunen kertoi Huomenta Suomessa .

Euroviisujen ensimmäinen semifinaali kisattiin eilen tiistaina, ja Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen selvittivät hienosti tiensä kilpailun finaaliin.

Huuhkajien ja Helmarien uusissa peliasuissa nostalgiaa – "Ei mitään krumeluuria"

Woltin valitus ei mennyt läpi

IMAGO/STEINSIEK.CH/ All Over Press

– He tulivat kanssamme siihen odottelemaan. Kun Pete ja Linda astelivat takahuoneesta mediakeskukseen, oli kaaos valtava. Pete joutui jopa sanomaan, että nyt rauhoittukaa, koska me suomalaismediat olimme sumpussa ja meitä työnnettiin koko ajan eteenpäin.