Shirly Karvinen vastaa polttaviin Google-kysymyksiin.
Juontaja Shirly Karvinen vastaa kiperiin kysymyksiin uudella Tähdet vs. google -ohjelman uudella kaudella.
Räppäri Ahtin eli Ahti Peltosen kanssa asuva tähti joutuu todelliseen piinapenkkiin, sillä nettikansa himoitsee tietoa hänen yksityiselämästään. Suunnitteleeko Karvinen mahdollista perheenlisäystä?
– Toivoisin, että voisin olla jollekin lapselle turvallinen aikuinen. Minulla ei ole suurta tarvetta, että pitäisi saada olla raskaana tai synnyttää.
Hän kertoo elävänsä tyypillistä 30-vuotiaan elämää, jossa ollaan suurten päätösten äärellä.
– Samaan aikaan haluaisin olla joku päivä äiti, mutta samaan aikaan en ole vielä valmis. On paljon asioita mitä haluaisin vielä toteuttaa, Karvinen selkeyttää.
Kuka on Karvisen ex-puoliso? Paljonko Karvinen tienaa vuodessa?