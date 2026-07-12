Salkkarit-tähti kokeili uskaliaita liikkeitä Tähdet vs. google -ohjelmassa.
Näyttelijä Sami Uotila esittelee Tähdet vs. google -ohjelmassa meneviä tanssiliikkeitään. Aiemmin tanssijanakin töitä tehnyt Uotila kokeilee studiossa kylmiltään hurjia breakdance -liikkeitä.
– Yritin katsoa, etten kuole kuitenkaan, mies naurahtaa ohjelmassa.
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Hän aloitti aikoinaan mallina ja tanssijana Step Up- tanssityhmässä. Mies on ollut jopa artisti Dannyn taustatanssija.
Tanssijan ja mallin ura loppui näyttelijän töiden myötä.
– Teatteri vei mukanaan, Uotila kertoo.
Miten Uotila päätyi alun perin mukaan Salatut elämät -sarjaan ja mitä muita urahaaveita suosikkitähdellä on?