Sanna Stellan heitti lusikkansa soppaan Susanna Penttilän kohubussikeskustelussa.

Mediassa on viime päivinä uutisoitu runsaasti Onlyfans-tähti ja yrittäjä Susanna Penttilän kohutusta "seksibussista" eli Bangbusista. Kyseessä on pakettiauto, jolla Penttilä markkinoi sisältöjään aikuisviihteestä tunnetulla Onlyfans-sivustolla.

Näyttelijä Sanna Stellan otti osaa Penttilän kohubussia koskevaan keskusteluun ja esitteli somessa oman vastineensa tämän Bangbusille. Stellanin kuvitteellinen bussi kantaisi nimeä Big Bang Bussi.

– Susanna Penttilän bangbussi, jonne hän kutsuu nuoria miehiä tekemään aikuisviihdettä kanssaan, kirvoitti miettimään miten itse voisin auttaa nuoria miehiä, joilla tilastollisesti ei mene kovin hyvin. No tietty voisin aloittelevana vanhana viisaana naisena tarjota keskusteluapua elämän tarkoituksesta, Stellan ehdottaa Instagram-postauksessaan.

Viisauksista Stellanilla ei kertomansa mukaan ole puutetta.

– Ihan futisjoukkueitakin voisin ottaa vastaan, kuten Penttiläkin, hän kirjoittaa.

– En tiedä ihmiset. Jotenkin tekisi mieli hankkia MAGA-lippis. Make ajattelu great again, hän päättää tekstinsä.

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