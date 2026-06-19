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Susanna Penttilä parkkeeraa kohubussinsa juhannuksen ajaksi: "Juhannuksena ei ole Kongon yö"

0:43 Tältä näyttää Susanna Penttilän kohubussi

Julkaistu 19.06.2026 08:30

Alexia Tänav Joni Tuominen

Susanna Penttilä paljastaa korkanneensa kohubussinsa. Juhannuksen ajan bussi pysyy kuitenkin parkissa. Onlyfans-tähti ja yrittäjä Susanna Penttilä on saanut viime päivinä runsaasti palstatilaa kohutun "seksibussinsa", eli Bangbusin tiimoilta. Kyseessä on pakettiauto, jolla Penttilä markkinoi Onlyfans-sisältöjään ja jossa tapahtuu myös "K18-asioita". Bangbusin seinät eivät vielä muutama päivä sitten olleet nähneet K18-materiaalia, mutta nyt tilanteessa on tapahtunut muutos. Penttilä kertoo MTV Uutisille, että bussi "korkattiin" keskiviikkoiltana. Penttilä ei halua mennä asiassa yksityiskohtiin. Hän kuitenkin sanoo, että hänen kanssaan bussin korkannut henkilö osui niihin vaatimuksiin, jotka hän oli etukäteen asettanut. – Iän pitää alkaa kakkosella tai olla sen yli, hän avaa vaatimuksiaan. Penttilä painottaa, ettei hän kuvaa Bangbusissa julkisilla paikoilla. – Olen varovainen, koska en halua pahoittaa kenenkään mieltä. Tältä näyttää Penttilän Bangbus. Lue myös: Näin paljon seksibussikohu on tuonut Susanna Penttilälle rahaa Onlyfansissa Juhannuksen ajan bussi pysyy parkissa. Penttilä kertoo aikovansa suunnata läheistensä kanssa mökille juhannuksen viettoon.

– Juhannuksena ei ole Kongon yö, mutta täytyy laittaa kukkaset tyynyn alle ja katsoa, minkälaisia Kongon öitä siellä on tulossa, viitaten aikuisviihdesisältöönsä, jota hän tekee muun muassa Kongon yöksi kutsumansa henkilön kanssa.

Penttilän mukaan bussi lähtee liikkeelle jälleen juhannuksen jälkeen. Hän haluaa kuitenkin edelleen oikoa aiempaa harhaluuloa siitä, että hän kurvaisi bussilla festareiden edustalle poimimaan kyytiinsä humalaisia miehiä.

– Ei missään nimessä. Minulla ei tulisi mieleenkään kuvata känniläisten kanssa, kun en normielämässäkään tykkää tavata känniläisiä, hän sanoo.

Alexia Tänav MTV Uutiset Alexia Tänav työskentelee MTV Uutisissa toimittajana Viihde-osastolla. Tänav on kiinnostunut erityisesti viihdeuutisista ja -ilmiöistä. Tänav ottaa mielellään vastaan juttuvinkkejä. Instagram: @alexiaannica Joni Tuominen MTV Uutiset

Susanna Penttilä korkkasi kohubussinsa | MTV Uutiset