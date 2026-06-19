Susanna Penttilä paljastaa korkanneensa kohubussinsa. Juhannuksen ajan bussi pysyy kuitenkin parkissa.
Onlyfans-tähti ja yrittäjä Susanna Penttilä on saanut viime päivinä runsaasti palstatilaa kohutun "seksibussinsa", eli Bangbusin tiimoilta. Kyseessä on pakettiauto, jolla Penttilä markkinoi Onlyfans-sisältöjään ja jossa tapahtuu myös "K18-asioita".
Bangbusin seinät eivät vielä muutama päivä sitten olleet nähneet K18-materiaalia, mutta nyt tilanteessa on tapahtunut muutos. Penttilä kertoo MTV Uutisille, että bussi "korkattiin" keskiviikkoiltana.
Penttilä ei halua mennä asiassa yksityiskohtiin. Hän kuitenkin sanoo, että hänen kanssaan bussin korkannut henkilö osui niihin vaatimuksiin, jotka hän oli etukäteen asettanut.
– Iän pitää alkaa kakkosella tai olla sen yli, hän avaa vaatimuksiaan.
Penttilä painottaa, ettei hän kuvaa Bangbusissa julkisilla paikoilla.
– Olen varovainen, koska en halua pahoittaa kenenkään mieltä.
Tältä näyttää Penttilän Bangbus.
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Juhannuksen ajan bussi pysyy parkissa. Penttilä kertoo aikovansa suunnata läheistensä kanssa mökille juhannuksen viettoon.