Suomessa kulutetaan eniten Onlyfansia asukasta kohden.
Tuoreesta Onlyfans Wrapped 2025-raportista paljastuu yllättävä Suomi-fakta: Suomi komeilee kärjessä tilastossa, joka paljastaa, kuinka paljon rahaa henkeä kohden Onlyfans-palveluun kulutetaan eri maissa.
Listauksen mukaan Suomessa on vuonna 2025 syydetty Onlyfans-palveluun rahaa 127 400 dollaria eli noin 109 000 euroa 10 000 asukasta kohden.
Luku on liki 50 prosenttia korkeampi kuin Yhdysvalloissa, ja kasvanut 19 prosenttia vuodesta 2024.
Listan sijalla 2 ja 3 ovat Kanada ja Australia.
Myös Helsinki listoilla
Helsinki on kaupunkilistalla sijalla seitsemän jyräten esimerkiksi Las Vegasin, Los Angelesin ja Frankfurtin. 10 000 asukasta kohden Helsingissä ostettiin Onlyfansin sisältöjä noin 280 000 eurolla.