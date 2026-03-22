Tottenham taapertaa.
Perinteikkään Tottenhamin synkkä kausi jalkapallon Englannin Valioliigassa jatkui sunnuntaina, kun se hävisi kotonaan Nottingham Forestille 0–3. Samalla Forest nousi sarjataulukossa ohi Tottenhamin, joka on sijalla 17 eli viimeisellä säilyjän paikalla.
Tottenhamin etumatka pykälän alempana olevaan West Hamiin on yksi piste, kun kummallakin on liigakautta jäljellä seitsemän ottelua. Sarjan pohjilla olevat Burnley ja Wolverhampton ovat jääneet muista jo selvästi.
Eurooppa-liigan hallitsevan mestarin Tottenhamin sunnuntain ainoa ilonaihe oli se, että myös West Ham hävisi. West Hamin päivän synkensi Aston Villa, joka juhli 2–0-kotivoittoa.
Tottenhamin perättäisten voitottomien liigapelien sarja venähti jo 13:een.
Igor Jesus pukkasi Forestin avausmaalin ensimmäisen puoliajan lopussa. Toisella puoliajalla Morgan Gibbs-White laukoi vieraiden toisen ja Taiwo Awoniyi ohjasi jalallaan loppulukemat.