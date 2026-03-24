Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

81 prosentin kasvu: Suomalaiset lapset tarvitsevat yhä enemmän terapiaa – jättimäinen lasku

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Paperiset laskut katoavat – jos sellaisen haluaa, saa siitä maksaa

Zelenskyi: Tässä yksityiskohdat Venäjän tiedusteluavusta Iranille – "Kiistämättömät todisteet"

Trump: USA:lla ja Iranilla "erittäin, erittäin hyvät keskustelut" – sotaseuranta

Amerikkalaisten saunasääntö tyrmättiin: "Kuin auto, johon ei laittaisi polttoainetta"

Iran on jatkanut iskuja Israeliin, neuvotteluja ehkä jo tällä viikolla – MTV seuraa

Hiihtoniilot: Miksi suomalaiset kilpailevat niin vähän? "Sitten ollaan kolme viikkoa pois kisoista"

Kriisit vellovat, kuinka paljon asuntolainan korko voi nousta? Asiantuntija vastaa

Merkittävin kuntouksen saajaryhmä on esi- ja alakouluikäiset lapset, erityisesti pojat. Vuonna 2025 kuntoutusta sai noin 21 700 poikaa ja 10 000 tyttöä.

Kelan kuntoutusta saavien lasten määrä on noussut 81 prosenttia vuoden 2017 jälkeen.

Suomalaiset lapset tarvitsevat yhä enemmän terapiaa. Terapioiden kysynnän kasvu on Kelan mukaan looginen seuraus neurokehityksellisten oireyhtymien diagnoosien yleistymisestä.

– Erityisen huomionarvoinen trendi liittyy alakouluikään, joka on lapsen kehityksen kannalta erityisen herkkä ja tärkeä vaihe, kertoo Kelan tutkimuspäällikkö Miika Vuori .

Ympäristötekijöihin kiinnitettävä huomiota

Hän sanoo lukujen vahvistavan käsitystä siitä, että pitkäkestoisten terapioiden järjestäminen on Kelan ja yksityisten palveluntuottajien vastuulla Suomessa.

Vuoren mukaan terapian rinnalle tarvitaan enemmän lasten arkiympäristöön kohdistuvia toimia, sillä palvelujärjestelmä on pirstaleinen.

– Tärkeää olisi nyt pysähtyä ja selvittää, minkälainen perheiden saama kokonaistuki on.

– Saavatko vanhemmat apua, saadaanko varhaiskasvatuksen ja koulujen ympäristöjä rakennettua sillä tavalla, että ne tukisivat eri kehitysvaiheessa olevien, pienten lasten kasvua ja kehitystä mahdollisimman optimaalisesti, hän pohtii.