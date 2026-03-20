Valioliigan häntäpäähän valahtaneen Tottenhamin ykkösvahti Guglielmo Vicario joutuu leikkaukseen.
Tottenham tiedotti asiasta perjantaina. Vicarion on määrä käydä tyräleikkauksessa ensi viikolla. Seuran mukaan operaation ajankohta on valittu siten, jotta Vicarion leikkauksesta olisi mahdollisimman vähän vaikutusta Tottenhamin kauteen.
Tottenhamin toiveena on, että Vicario pystyy palaamaan maalille kuukauden kuluessa.
Tottenhamin ykkösvahtina torjunut Vicario on pelannut tällä kaudella 30 ottelua Valioliigassa. Lontoolaisseuran kannalta Vicarion leikkaus tulee vaikeaan saumaan, sillä joukkue taistelee tällä hetkellä tosissaan putoamista vastaan.
Sijalla 16 oleva Tottenham on vain pisteen putoamisviivan alapuolella olevan West Hamin edellä.
Sunnuntaina Tottenham pelaa elintärkeän ottelun, kun se kohtaa 17:ntenä olevan Nottingham Forestin. Ottelun jälkeen siirrytään maajoukkuetauolle ja Valioliiga-kausi jatkuu Tottenhamin osalta vasta 12. huhtikuuta.
Vicarion poissaolon aikana katseet kääntyvät Antonin Kinskyyn. 23-vuotias tshekkivahti nousi hiljattain otsikoihin painajaismaisen Mestarien liiga -debyyttinsä johdosta. Hänet vaihdettiin Atletico Madridia vastaan pelatun neljännesvälieräsarjan avausottelussa kentältä vain 15 minuutin jälkeen 0–3-tappiotilanteessa. Kinsky teki ottelussa kaksi maaliin johtanutta virhettä.
2:26Tottenham-vahti Antonin Kinsky mokaa jälleen – toinen lahjamaali johti vaihtokomennukseen.