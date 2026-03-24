Jalkapallosuuruus Zinedine Zidane astuu Ranskan miesten maajoukkueen päävalmentajaksi kesän MM-kisojen jälkeen, ESPN uutisoi.

Zidane, 53, on yhdysvaltalaisen uutisjätin mukaan päässyt sanalliseen sopimukseen Ranskan jalkapalloliiton kanssa. Hän korvaa tehtävässä Didier Deschampsin, joka on luotsannut maajoukkuetta vuodesta 2012 lähtien.

Zidane valmensi Real Madridia kahteen otteeseen vuosina 2016–2018 ja 2019–2021, ja saavutti siellä muun muassa kolme Mestarien liigan voittoa. Hän ei ole tarttunut muihin pesteihin.

Realissa myös pelannut Zidane juhli urallaan Ranskan maajoukkueessa MM-kultaa vuonna 1998 ja Euroopan mestaruutta kaksi vuotta myöhemmin.

Ranska on yltänyt Deschampsin alaisuudessa MM-kultaan 2018, MM-hopeaan 2022 ja EM-hopeaan 2016.