Näyttelijä Valerie Perrine on kuollut.

Näyttelijä Valerie Perrine on kuollut 82-vuotiaana, kertoo Hollywood Reporter. Kuoleman vahvisti Perrinen ystävä Stacey Souther.

Lehden mukaan Perrinellä todettiin vuonna 2015 Parkinsonin tauti.

– Hän kohtasi Parkinsonin taudin rohkeasti ja myötätuntoisesti, eikä valittanut koskaan, Souther kertoi.

– Hän oli todellinen esikuva, joka eli elämänsä täysillä – ja miten uskomaton elämä se olikaan. Maailma tuntuu vähemmän kauniilta ilman häntä.

Valerie Perrine vuonna 2013.

Perrine sai parhaan naispääosan Oscar-ehdokkuuden vuonna 1975 Lenny -elokuvasta. Hänet nähtiin Jeff Bridgesin rinnalla Kilparatojen sankari (The Last American Hero) -elokuvassa vuonna 1973.

Valerie Perrine sai Oscar-ehdokkuuden vuonna 1975.

Hän näytteli myös The Village People -yhtyeen ja Caitlyn Jennerin kanssa Can’t Stop the Music – Musiikin täytyy jatkua -elokuvassa. Elokuva voitti historian ensimmäisen huonoimmalle elokuvalle myönnetyn Golden Raspberry -palkinnon.

– Se pilasi urani – muutin sen jälkeen Eurooppaan, olin niin häpeissäni, Perrine sanoi.