Iäkäs mies kuoli jäätyään pakettiauton yliajamaksi Porissa maanantaina, poliisi kertoo.
Pakettiautoilija törmäsi jalankulkijaan suojatiellä Porin Antinkadulla puoli kymmeneltä maanantaiaamuna. Lounais-Suomen poliisi kertoi tiistaina, että jalankulkija, iäkäs mies, kuoli vammoihinsa sairaalassa muutama tunti turman jälkeen.
Pakettiautoa kuljettanut noin 40-vuotias mies otettiin kiinni. Huumausaine- ja puhallustestit olivat negatiivisia. Kuljettaja oli pakettiautossa yksin.
Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena, törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta.