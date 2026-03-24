Suomalaisesta neljä viidestä arvioi yhteiskuntaluottamuksen heikentyneen viime vuosina. Asia selviää SuomiAreenan ja Pohjoismaisen ministerineuvoston teettämästä tuoreesta kyselystä.

Eniten vastaajien mukaan luottamusta lisäävät Puolustusvoimat, presidentti ja poliisi.



– Kärkeen nousevat tahot, jotka tuovat suomalaisille varmuutta: tutut, turvallisuutta tuottavat instituutiot ja lähimmät naapurimme lännessä, sanoo tiedotteessa SuomiAreenan toimitusjohtaja Antti Lehtinen.



Lehtisen mukaan Ukrainan sota, pandemia, heikko taloustilanne ja epävarmuus yhdistettynä kärjistyneeseen keskustelukulttuuriin näkyvät tuloksissa.



Kahdeksan kymmenestä kokee Pohjoismaisen yhteistyön lisäävän luottamusta yhteiskunnassa. Lisäksi kaksi kolmesta arvioi Pohjoismaiden lisäävän luottamusta.



Sen sijaan vain neljä prosenttia suomalaisista uskoo Yhdysvaltojen lisäävän luottamusta maailmassa. Tulos on lähes yhtä heikko kuin Kiinalla, Intialla ja Venäjällä.



Tutkimusyhtiö Verian toteutti kyselyn helmi–maaliskuussa internetpaneelissa. Kyselyyn haastateltiin päälle tuhatta ihmistä. Virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

MTV Oy omistaa puolet SuomiAreenasta.