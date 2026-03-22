Sunderland voitti kauden molemmat liigakohtaamiset Newcastlea vastaan.
Newcastle johti kotikamppailuaan Sunderlandia vastaan pitkään 1–0, mutta joutui lopulta taipumaan 1–2-tappioon jalkapallon Englannin Valioliigassa.
Sunderlandin sankariksi nousi Brian Brobbey, joka laukoi maalin edestä voitto-osuman 90. peliminuutilla.
Anthony Gordon laukoi Newcastlen kymmenennellä minuutilla johtoon. Osuma syntyi Sunderlandin Luke O'Nienin pahan harhasyötön jälkeen. Chemsdine Talbi toi Sunderlandin tasoihin 57. minuutilla.
Newcastlen ja Sunderlandin väliset ottelut kuuluvat perinteisesti ainakin katsomoissa Englannin kiihkeimpiin kohtaamisiin, sillä seurojen kotikaupungit sijaitsevat alle 20 kilometrin päässä toisistaan.
Sunnuntain kamppailussa jaettiin seitsemän keltaista korttia, joista kuusi tuli Sunderlandin pelaajille.
Sunderland pisteen edellä
Ottelu jouduttiin keskeyttämään toisella puoliajalla toviksi, koska yleisöstä oli kuulunut asiatonta huutelua, jonka kohteena oli Sunderlandin Lutsharel Geertruida.