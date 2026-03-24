Kaksi ihmistä kuoli matkustajakoneen ja paloauton törmäyksessä New Yorkin LaGuardian lentokentällä maanantaina. Turmakoneen matkustaja kertoo onnettomuutta edeltäneistä hetkistä.
Air Canadan matkustajakoneen lentäjä ja perämies kuolivat, kun Montrealista New Yorkiin saapunut kone törmäsi paloautoon.
Turmakoneessa matkustanut Joe Capio sanoo olevansa edelleen shokkitilassa. Hätäuloskäyntipaikalla istunut mies kertoo kiinnittäneensä huomion erikoiseen näkyyn laskeutumisen aikana.
– Koneen laskeutuessa, huomasin, että kiitotien vasemmalla puolella oli useita hätäajoneuvoja.
Capio kertoo tunteneensa kovan jarrutuksen ennen kohtalokasta törmäystä.
– Juuri ennen törmäystä tunsimme, kuinka jokin hätäjarrun tapainen vedettiin pohjaan. Uskon, että tuo lentäjien tekemä toimenpide pelasti monien ihmisten hengen.
NBC:n lähteiden mukaan koneessa oli 76 matkustajaa ja neljä miehistön jäsentä.
Lentokoneesta vietiin sairaalaan yhteensä noin 40 ihmistä ja heistä suurin osa on jo päässyt palaamaan kotiin. Kaksi paloautossa ollutta henkilöä vietiin sairaalaan, mutta heidän tilansa on vakaa.
