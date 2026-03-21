Brighton juhli kotivoittoa Englannin Valioliigassa.

Liverpoolin toiveet päästä ensi kaudeksi Mestarien liigaan kokivat kolauksen, kun joukkue hävisi jalkapallon Englannin Valioliigassa lauantaina Brightonille. Kotijoukkueen ykköshahmo oli Danny Welbeck, joka viimeisteli Brightonin molemmat maalit 2–1-voitossa.

Arne Slotin Liverpool on sarjataulukossa viidentenä, kun Mestarien liigaan pääsee varmuudelle neljä parasta. Valioliiga tosin saa hyvin todennäköisesti yhden lisäpaikan, joka jaetaan kahdelle pääsarjalle, joiden seurat menestyvät parhaiten tämän kauden eurokentillä.

Tämän kauden Mestarien liigassa Liverpool on edennyt puolivälieriin.

Brighton-ottelussa Liverpool joutui tulemaan toimeen ilman maalivahti Alisson Beckeriä ja hyökkääjä Mohamed Salahia. Lauantain kamppailussa lisää huolia Liverpoolille toi Hugo Ekitike, joka otettiin loukkaantumisen takia vaihtoon.

Loukkaantunut Hugo Ekitike avitettiin sivuun./All Over Press

Welbeck pukkasi Brightonin 14. peliminuutilla johtoon. Liverpool tuli puolen tunnin pelaamisen jälkeen tasoihin, kun Milos Kerkez hyödynsi Lewis Dunkin pahan harhasyötön ja viimeisteli. Brightonin kapteeni Dunk yritti syöttää pallon päällään maalivahdille, muttei katsonut lainkaan taakseen.

Toisella puoliajalla Welbeck kuritti vaisusti pelannutta Liverpoolia viimeistelemällä maalin edestä. Brighton on voittanut viidestä tuoreimmasta liigaottelustaan neljä.

Welbeck pelaa vahvaa kautta

Konkarihyökkääjä Welbeck, 35, on viimeistellyt tämän kauden Valioliigassa 12 osumaa. Kyseessä on hänen yhden kauden ennätysmaalimääränsä.

Valioliigassa pelataan myöhemmin tänään ottelut Fulham–Burnley, Everton–Chelsea ja Leeds–Brentford.

Chelsea on jäänyt Liverpoolista pisteen, joten se saattaa pudottaa Slotin miehistön sarjataulukossa alemmas myöhemmin tänään.