Pillerit eivät kuitenkaan olleet sitä miltä näyttivät, sillä niiden sisältö olikin huomattavasti voimakkaampaa opioidia metonitatseenia. Mies oli myös murskannut tabletteja niin, että hänen hallussaan oli myös samaista ainetta sisältävää jauhetta 22,4 grammaa.
Metonitatseeni on pahamaineisen vaarallinen aine. Fimean lausunnon mukaan se vertautuu heroiiniin ja fentanyyliin ja on 30–200 kertaa morfiinia voimakkaampaa. Sillä on morfiinia 50 kertaa voimakkaampi hengitystä lamaava vaikutus, ja voi näin aiheuttaa hengenvaarallisen hengityslaman.
0:50Rikospaikka-ohjelmassa kerrottiin, mitä voimakasta opioidi metonitatseenia sisältävistä Subutex-tableteista tiedetään. Väärennetyssä tabletissa on miekkasymboli, ja kuvien perusteella se saattaa olla hieman aitoa tablettia kellertävämpi.
Broström kertoi oikeudessa, että aine oli myyty hänelle Subutexinä, eikä hänellä ollut tietoa sen todellisesta sisällöstä.
Mies kertoi, että hän oli ehtinyt käyttää ainetta vähän nuuskaamalla, ja huomannut sen koostumuksen eroavan tavanomaisesta Sutubexistä.
– Aine oli ollut ”betonimaista” mutta Broström ei ollut ehtinyt selvittää asiaa tarkemmin ennen kuin poliisi takavarikoi aineen. Broström oli ajatellut aineen olevan vähän kastunutta Subutexiä, tuomiossa kerrotaan.
8:26Asiantuntija kertoo, millainen aine on tappavan vaarallinen muuntohuume metonitatseeni.
Oikeus uskoi kertomuksen, mutta antoi vankeustuomion
Oikeus katsoi, että mies on voinut erehtyä ja luulla pitäneensä hallussaan Subutexia, joten hänen syykseen katsottiin Sutubexin ja sen vaikuttavan aineen buprenorfiinin hallussapito metonitatseenin sijaan.
Miehen hallussaan pitämät ainemäärät olivat kuitenkin niin suuria, ettei oikeus katsonut uskottavaksi, että aineet olisivat kokonaisuutena tarkoitettu vain hänen omaan käyttöönsä. Mies tuomittiin törkeästä huumausainerikoksesta.
Broström sai lisäksi tuomion törkeästä ampuma-aserikoksesta, koska piti hallussaan metalliputkesta valmistettua niin sanottu kynäpistoolia, pienoispistoolia ja 190 patruunaa.
Broströmillä on kontollaan raskas rikoshistoria muun muassa poliisin murhan yrityksestä, josta hänet tuomittiin yli kuuden vuoden vankeustuomioon. Koska nyt käsitellyt rikokset olisi voitu käsitellä samassa oikeudenkäynnissä, otti oikeus toisen tuomion huomioon alentavana. Broström sai rikoksistaan 1 vuoden 2 kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen.
2:03Poliisi takavarikoi vuonna 2024 eri puolilta maata ennätysmäärän lääkkeitä, jotka ovat sisältäneet ulkonäöstään ja lääkepakkauksien selosteista poiketen muuntohuume metonitatseenia, kerroimme kesällä. Jutussa näytetään, millaisiksi erilaisiksi pillereiksi naamioituna ainetta myydään.