Pitkän linjan rikollinen oli tietämättään käyttänyt paljon vaarallisempaa huumetta kuin käsittikään.

Pahamaineinen rikollinen pelasi hengellään vuoden 2023 marraskuussa.

Sittemmin poliisimurhan yrityksestä pitkän tuomion saanut sarjarikollinen Jouko Tapio "Römmi" Broström kärähti hallussaan kokaiinia, rauhoittavia lääkkeitä ja 16 Sutubexia muistuttavaa pilleriä.

Pillerit eivät kuitenkaan olleet sitä miltä näyttivät, sillä niiden sisältö olikin huomattavasti voimakkaampaa opioidia metonitatseenia. Mies oli myös murskannut tabletteja niin, että hänen hallussaan oli myös samaista ainetta sisältävää jauhetta 22,4 grammaa.

Hengenvaarallinen huume toisen asussa

Metonitatseeni on pahamaineisen vaarallinen aine. Fimean lausunnon mukaan se vertautuu heroiiniin ja fentanyyliin ja on 30–200 kertaa morfiinia voimakkaampaa. Sillä on morfiinia 50 kertaa voimakkaampi hengitystä lamaava vaikutus, ja voi näin aiheuttaa hengenvaarallisen hengityslaman.