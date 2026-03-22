Nico O'Reilly viimeisteli ottelun molemmat maalit, kun Manchester City voitti jalkapallon Englannin liigacupin finaalissa Arsenalin 2–0.
Wembleyn stadionilla pelatun finaalin avausmaali nähtiin 60. peliminuutilla, kun Arsenalin maalivahti Kepa Arrizabalaga pudotti pallon helpolta näyttäneessä tilanteessa ja laitapuolustaja O'Reilly ehti ensimmäisenä paikalle.
Neljä minuuttia myöhemmin O'Reilly pukkasi ottelun loppunumerot.
Tappion myötä Arsenalin haave neljästä merkittävästä pokaalista yhden kauden aikana haihtui. Joukkue johtaa Englannin Valioliigaa ja on edennyt sekä Mestarien liigassa että Englannin cupissa puolivälieriin.
Cityn miehille liigacupin mestaruus on seurahistorian yhdeksäs. Myös City on edennyt tämän kauden Englannin cupissa puolivälieriin. Mestarien liigassa sen urakka on päättynyt, ja Valioliigassa se on yhdeksän pistettä Arsenalia perässä.