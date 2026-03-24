Ikea vetää takaisin Smöjträd-kruunukynttilöitä tulipalo- ja palovammavaaran vuoksi.
Ikea pyytää Smöjträd-kruunukynttilöitä ostaneita lopettamaan niiden käytön ja ottamaan yhteyttä Ikean asiakaspalveluun. Valmistusvirheestä johtuen osassa Smöjträd-kynttilöitä saattaa olla ylimääräisiä sydänlankoja vahan seassa.
Tuotteissa, joita takaisinveto koskee, ylimääräiset sydänlangat saattavat syttyä palamaan ja muodostaa tarkoitettua suuremman liekin. Tämä saattaa aiheuttaa tulipalo- ja palovammavaaran.
Tuotetiedot:
Tuotenumerot:
Takaisinvedettävät tuotteet voi palauttaa mihin tahansa Ikea-tavarataloon, josta asiakas saa korvaavan tuotteen tai täyden hyvityksen. Tuotteen palauttaminen onnistuu myös etänä. Ostotositetta (kuittia) ei vaadita.
Lisätietoja saa osoitteesta www.IKEA.fi tai Ikea-asiakaspalvelusta numerosta 09 3482 9400.
9:28Valoa elämään itsetehdyillä kynttilöillä. Katso videolta, miten se onnistuu!