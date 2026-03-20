Egyptiläishyökkääjä Mohamed Salah on lihasvamman takia sivussa vähintään Liverpoolin seuraavasta ottelusta jalkapallon Englannin Valioliigassa.
Liverpoolin päävalmentaja Arne Slot vahvisti asian perjantaina, muttei antanut arviota, milloin Salahin on määrä pelata seuraavaksi.
Salahin loukkaantuminen tulee Liverpoolin kannalta pahaan aikaan, sillä joukkue taistelee Valioliigassa paikasta neljän parhaan joukossa. Neljän joukkoon sijoittuminen takaisi Liverpoolille pääsyn ensi kauden Mestarien liigaan. Tämän kauden Mestarien liigassa Liverpool on edennyt puolivälieriin.
Liverpool kohtaa Valioliigassa lauantaina Brightonin vieraissa. Valioliiga jää viikonlopun otteluiden jälkeen maajoukkuetauolle, joten Salahilta jää myös maajoukkuematka väliin.
Salah on voittanut Valioliigan maalikuninkuuden neljästi. Kuluva liigakausi on ollut hänen mittapuullaan vaisu, sillä Salah on tehnyt Englannin pääsarjassa viisi osumaa.