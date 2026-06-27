Lämpötila kipuaa eteläosissa maata jopa lähelle 30 astetta sunnuntaina ja maanantaina.
Etelä-Suomeen on luvassa helteinen viikonloppu ja koko maahan kesäisen lämmin sää, meteorologi Miina Manninen kertoo.
– Etelässä ei viimeisimpien ennusteiden mukaan pitäisi olla sadekuuroja, ehkä korkeintaan hieman vaihtelevaa pilvisyyttä.
Itäosissa maata on teoreettinen mahdollisuus sadekuuroille, mutta luvassa on enimmäkseen poutaa. Pohjoisessa taas liikkeellä oleva saderintama on iltapäivään mennessä väistynyt Suomen itäpuolelle.
Pohjoisessa lämpötilat vaihtelevat 15–20 asteen välillä, ja lännenpuoleinen tuulikin heikkenee iltaa kohden.
Luvassa tukalan kuumaa
Sunnuntaina vieläkin helteisempi ilmamassa on vyörymässä Etelä-Suomen ylle.
– Lämpötilat nousevat jopa lähemmäs 30 astetta, ja sää voi olla tukalan kuumaa.
Sekä maan etelä- että keskiosissa voi paikoin ukkostaa, ehkä hieman voimakkaammin vielä sunnuntai-iltana Itä-Suomen puolella.
Sadealue on myöhemmin illalla kulkemassa myös Pohjois-Suomen yli jonkin verran hajanaisena, joten sateita on sunnuntaina luvassa pohjoiseen.
– Mutta kyllä päivän aikana ehtii aurinkokin pilkahdella.
Kovat helteet jakuvat vielä maanantaina eteläosissa maata.
– Viimeistään tässä vaiheessa 30 astetta voi rikkoutua.
Paikoin voi myös ukkostaa, mutta suuressa osassa maata maanantai on poutainen ja laajalti aurinkoinen.