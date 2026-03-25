Hallitus keskustelee iltakoulussaan polttoaineen ja energian hintaan liittyvistä toimista. Pääministeri tiedottaa keskustelujen tuloksista kello 19.
Hallitus valmistautuu kehysriiheen iltakoulussaan, jonka asialistalla on muun muassa Iranin tilanteen vaikutus Suomen talouskehitykseen ja suomalaisiin. Viime aikoina on keskusteltu varsinkin sodan vaikutuksista polttoaineen ja energian hintoihin.
Pääministeri Petteri Orpo pitää illalla keskusteluista tiedotustilaisuuden, jonka on määrä alkaa noin kello 19.
Pääministeri kertoi eilen, että hallitus on käynyt keskusteluja siitä, miten Suomi voisi valmistautua Lähi-idän sodan aiheuttamaan energiakriisiin.
Orpo ei halunnut ottaa eduskunnassa tiistaina kantaa siihen, millaisia yksittäisiä toimia hallitus voisi tässä vaiheessa harkita. Edellisenä päivänä eli maanantaina Orpo torjui MTV Uutisille Ruotsin hallituksen valmisteleman polttoaineverojen väliaikaisen kevennyksen.