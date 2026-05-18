Sisäministeri sanoo, että yrityksissä olisi viisasta käydä varautumisohjeet läpi drooniuhan osalta.

Asian ytimessä -ohjelmassa vieraillut sisäministeri Mari Rantanen (ps.) sanoo, että suomalaisten varautumisessa on petrattavaa, ja syy on osin viestinnässä.

Monille ei ole nimittäin selvää, miten tulisi toimia mahdollisen droonin uhatessa.

– Mitä ilmeisimmin meillä on tässä petraamisen varaa. Kansalaisille pitää tuottaa lisää tietoa siitä, miten toimitaan.

Rantanen toivoo, että ihmiset lukevat tuoreet ohjeet pelastustoimen nettisivuilta.

– Se tuo apua, kun ihminen tietää, miten toimia ja mitä seurata.

Rantanen peräänkuuluttaa myös päättäjien vastuuta.

– Meidän täytyy tässä vielä tehdä työtä, jotta ihmisillä ei ole sellainen tunne, että he eivät tiedä, mitä pitäisi tehdä.

Rantaselta kysyttiin myös, että pitäisikö varautumisohjeet julkaista myös yrityksille.

– Jos ajattelemme yhteiskuntaamme kokonaisuudessaan, niin voisi olla varsin viisasta käydä tällaiset varautumiskysymykset jokaisessa yrityksessäkin kyllä läpi.

Rantanen ei kuitenkaan suoraan puolla sitä, että varautumisohjeiden läpikäymistä pitäisi velvoittaa yrityksiltä.

Rantanen kertoo, että uusi hälytysjärjestelmä muun muassa droonien varalle voi olla käyttövalmis kuluvan vuoden loppuun mennessä.

