Puolustaja Rasmus Rissanen siirtyy Oulun Kärppiin kahden vuoden sopimuksella. Kaudesta 2018-2019 SHL:ssä kiekkoillut Rissanen on pelannut viimeiset kaksi kautta Linköpingissä.
Kuusi NHL-ottelua aikanaan pelannut KalPan kasvatti on kiekkoillut urallaan myös AHL:ssä ja KHL:ssä. Debyytti SM-liigassa on yhä kuitenkin tekemättä.
– Ajatuksena se huvittaa, että tämänikäinen kaveri debytoi Liigassa. Kiva päästä pelaamaan Suomessa. Liiga sarjana vaikuttaa oikein vauhdikkaalta ja viihdyttävältä, 34-vuotias Rissanen kommentoi seuran tiedotteessa.
Puolustuspelaamisen erikoismies on edustanut Leijonia MM-turnauksessa keväällä 2024 sekä 2025.