Puolustusvaliokunta pitää tiedotustilaisuuden ydinenergialaista kello 11.55 alkaen. MTV Uutiset näyttää infon suorana lähetyksenä.

Puolustusvaliokunnan mietinnön ydinenergialain muutoksista on määrä valmistua tänään. Valiokunnan on määrä kertoa mietinnöstä kokouksensa jälkeen noin kello 12 alkaen.

Paikalla ovat puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.), varapuheenjohtaja Mikko Savola (kesk.) ja eduskuntaryhmien edustajat.

Kyse on merkittävästä lakimuutoksesta, sillä sen myötä poistettaisiin ydinenergialaista pykälä, joka kieltää ydinräjähteiden, eli myös ydinaseiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen Suomessa.

Samalla rikoslakiin kirjattaisiin poikkeukset, joiden perusteella ydinräjähteitä voisi tuoda Suomeen.

Hallitus on perustellut lakimuutoksia sillä, että niillä varmistetaan Naton täysimääräinen puolustuksen kehittäminen ja ydinasepelotteen uskottavuus sekä mahdollisimman korkea kynnys sotilaallisille toimille Suomea ja Natoa vastaan.

Puolustusministeriön mukaan valtaosalla Nato-maista ei ole lakisääteisiä rajoitteita Naton puolustuksen ja pelotteen "täysimääräiselle toimeenpanolle".

Oppositiosta SDP, vihreät ja vasemmistoliitto ovat vastustaneet lakimuutoksia, ja vaatineet rajoitteiden säilyttämistä laissa.

Hallitus on kirjannut ulko- ja turvallisuuspolittiseen selontekoon, ettei Suomi aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Tämä linjaus ei ole riittänyt SDP:lle, vihreille, ja vasemmistoliitolle, jotka haluaisivat säilyttää rajoitteet laissa.