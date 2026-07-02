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Tällainen on uusi STEA-asetusluonnos | MTV Uutiset



Rydman kehuu uutta stea-asetusluonnosta, muttei peräänny kriteereistään: "Ei anna aihetta muutoksille" Rydman sanoo, ettei uusi asetusesitys anna silti aihetta hallitusriidan nostattaneiden kriteerien tai tulevan avustushaun päivittämiseen. Julkaistu 02.07.2026 10:18 Maria Nykänen Stea-kriteerien asetusluonnos ei anna aihetta kriteerien päivittämiseen, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) MTV Uutisten tietojen mukaan kansliapäälliköiden valmistelema asetusluonnos Stea-avustusten kriteereistä on valmistunut. Kyseessä olisi lisäys sote-järjestöjen rahoitusta koskevan asetuksen pykälään, jossa säädetään avustuksen myöntämisen erityisistä edellytyksistä. Pykälään lisättäisiin kuusi seikkaa, jotka huomioitaisiin avustuksen myöntämistä puoltavana tekijänä: avustettavaksi haetussa toiminnassa painottuu konkreettinen, kohtaava asiakastyö sekä eriarvoisuutta vähentävä, osallisuutta lisäävä ja ihmisten voimavaroja vahvistava toiminta

haettaessa avustusta on huomioitu avustettavaksi haetun toiminnan sopeuttaminen toimintaympäristön muutoksiin

haettaessa avustusta on huomioitu järjestön toiminnan mahdollinen rinnakkaisuus tai päällekkäisyys muiden toimijoiden toiminnan kanssa

haettaessa avustusta on huomioitu toiminnan tavoittavuus ja osallistumisen avoimuus

avustettavaksi haetun toiminnan kulujen arvioidaan olevan kohtuullisia ja perusteltuja suhteessa toiminnan vaatimuksiin.

avustuksen hakija on huomioinut riittävästi aiemmin mahdollisesti saamansa, avustusten käyttöä koskevan palautteen Lisäksi mainittaisiin, että avustusten myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan. Rydman: En sulje pois asetuksen esittelemistä Asetusluonnos tehtiin, koska Rydmanin linjaamat stea-avustusten hakukriteerit herättivät ärtymystä hallituskumppaneissa. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ilmoitti hallituksen neuvottelujen jälkeen, että Rydmanin linjaamat sote-järjestöjen avustusten hakukriteerit valmistellaan uudelleen asetuksen kautta. Pian Orpon ilmoituksen jälkeen Rydman suhtautui epäilevästi siihen, pääseekö hallitus yhteisymmärrykseen asetuksesta kesän aikana.

Asetusluonnos ei ole vielä julkinen, mutta myös STT kertoi eilen tietoihinsa nojaten, että asetusluonnos on valmistunut.

Rydman kommentoi asetusluonnosta MTV Uutisille toteamalla, ettei hän sulje pois mahdollisuutta esitellä asetusmuutosta valtioneuvostolle.

– Kansliapäällikkötyöryhmän esitys on monella tapaa hyvä. Siinä nostetaan asetustasolle monia sellaisia periaatteita, jotka sisältyvät aiemmin esittelemiini oikeudellisesti ja poliittisesti sitomattomiin avustuskriteereihin.

Rydman sanoo kuitenkin, ettei esitys anna aihetta aiemmin ilmoitettujen kriteerien tai tulevan avustushaun päivittämiseen.

Syynä on se, että hänen yhteistyössä Stean kanssa linjaamansa hakukriteerit ovat eri asia kuin asetus. Hakukriteerit eivät ole oikeudellisesti tai poliittisesti sitovia, vaan virkamiesvalmistelua ohjaavia kriteerejä, jotka voidaan tarvittaessa poliittisella päätöksellä ohittaa, kun avustusten myöntämisestä myöhemmin päätetään. Asetus puolestaan on sitova säädös.

– Aiemmin ilmoitetut kriteerit mahtuvat sekä voimassa olevan asetuksen että ehdotetun asetusmuutoksen raameihin. Itse asiassa jos asetusta muutettaisiin kansliapäällikkötyöryhmän esittämällä tavalla, aiemmin ilmoitettujen kriteerien asema vain vahvistuisi, koska moni niihin sisältynyt periaate nostettaisiin peräti asetustasolle, Rydman sanoo.

Keskustelu edessä Rydmanin kanssa

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) johtaja Hanna Heinonen ei halua vielä ottaa kantaa siihen, ovatko asetusluonnoksessa ehdotetut muutokset sopusoinnussa tai ristiriidassa Rydmanin ja Stean aiemmin linjaamien kriteerien kanssa.

Hän kuitenkin arvioi MTV Uutisille, että hakukriteerit joudutaan tarkastelemaan uudelleen läpi Rydmanin kanssa.

Syynä on se, että vaikka Rydmanin ja Stean yhdessä linjaamat hakukriteerit eivät ole oikeudellisesti sitovia, niiden tulee perustua voimassa oleviin säädöksiin ja asetuksiin. Jos sote-järjestöjen rahoitusta koskevaa asetusta muutetaan, tulee myös hakukriteerit katsoa läpi, hän kertoo.

Tällä hetkellä asetuksessa ei ole linjattu avustuskriteereistä yhtä yksityiskohtaisesti kuin nyt kohua aiheuttaneissa Rydmanin kriteereissä.

Heinonen ei halua vielä ottaa kantaa siihen, tarvitaanko asetuksen lisäksi joka tapauksessa tarkempia ohjeita eli hakukriteereitä, ja voisivatko Rydmanin linjaamat kriteerit yhä jäädä ennalleen täydentämään asetusta.

Rydman kommentoi Heinosen näkemystä toteamalla, että hän keskustelee stean väen eli virkamiesten kanssa jatkuvasti.

– Johtopäätös on kuitenkin jo tässä vaiheessa aivan selvä: kansliapäällikkötyöryhmän esitys ei anna aihetta muutoksille tulevaan avustushakuun, koska aiemmin ilmoitetut hakukriteerit ovat erinomaisen hyvin linjassa myös työryhmän esittämän asetusmuutoksen kanssa, Rydman kommentoi.