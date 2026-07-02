Stea-kriteerien asetusluonnos ei anna aihetta kriteerien päivittämiseen, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.)
MTV Uutisten tietojen mukaan kansliapäälliköiden valmistelema asetusluonnos Stea-avustusten kriteereistä on valmistunut. Kyseessä olisi lisäys sote-järjestöjen rahoitusta koskevan asetuksen pykälään, jossa säädetään avustuksen myöntämisen erityisistä edellytyksistä.
Pykälään lisättäisiin kuusi seikkaa, jotka huomioitaisiin avustuksen myöntämistä puoltavana tekijänä:
- avustettavaksi haetussa toiminnassa painottuu konkreettinen, kohtaava asiakastyö sekä eriarvoisuutta vähentävä, osallisuutta lisäävä ja ihmisten voimavaroja vahvistava toiminta
- haettaessa avustusta on huomioitu avustettavaksi haetun toiminnan sopeuttaminen toimintaympäristön muutoksiin
- haettaessa avustusta on huomioitu järjestön toiminnan mahdollinen rinnakkaisuus tai päällekkäisyys muiden toimijoiden toiminnan kanssa
- haettaessa avustusta on huomioitu toiminnan tavoittavuus ja osallistumisen avoimuus
- avustettavaksi haetun toiminnan kulujen arvioidaan olevan kohtuullisia ja perusteltuja suhteessa toiminnan vaatimuksiin.
- avustuksen hakija on huomioinut riittävästi aiemmin mahdollisesti saamansa, avustusten käyttöä koskevan palautteen
Lisäksi mainittaisiin, että avustusten myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan.
Rydman: En sulje pois asetuksen esittelemistä
Asetusluonnos tehtiin, koska Rydmanin linjaamat stea-avustusten hakukriteerit herättivät ärtymystä hallituskumppaneissa.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ilmoitti hallituksen neuvottelujen jälkeen, että Rydmanin linjaamat sote-järjestöjen avustusten hakukriteerit valmistellaan uudelleen asetuksen kautta. Pian Orpon ilmoituksen jälkeen Rydman suhtautui epäilevästi siihen, pääseekö hallitus yhteisymmärrykseen asetuksesta kesän aikana.