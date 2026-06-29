Venäjän mukaan Suomen muuttunut tilanne aiheuttaa todellisia uhkia Venäjän turvallisuudelle.

Venäjä kertoo ryhtyvänsä poliittisiin ja sotilasteknisiin toimiin vastauksena Suomen suunnitelmiin sallia ydinaseiden maahantuonti. Venäjän varoituksesta kertoivat uutistoimisto Reuters ja venäläinen Interfax.

Eduskunta hyväksyi 17.6. lakimuutokset, jotka mahdollistavat ydinräjähteiden tuonnin Suomeen.

Venäjä varoittaa, että päätös tekee Helsingistä haavoittuvamman. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova sanoi maanantaina, että päätös aiheuttaa "todellisia uhkia" Venäjän kansalliselle turvallisuudelle, ja että Moskova ryhtyy nopeasti ja tehokkaasti mukauttamaan sotilaallista ja poliittista kantaansa vastaamaan nykyistä tilannetta.