Hallitus esittää muutoksia ampuma-aselakiin.

Muutosten tarkoitus on helpottaa lain soveltamista ja parantaa asedirektiivin kansallista täytäntöönpanoa. Euroopan komissio on lähettänyt täytäntöönpanon puutteista virallisen huomautuksen Suomelle.



Esitys keventäisi säännöksiä, jotka koskevat deaktivoitujen ja pysyvästi ampumakelvottomaksi tehtyjen ampuma-aseiden säilytystä. Niitä saisi vastedes säilyttää myös asunnossa, varastossa, myymälätilassa tai muussa vastaavassa tilassa, jota tavallisesti pidetään lukittuna silloin, kun siellä ei oleskella.



Esitys sallisi myös tykkien deaktivoimisen. Lisäksi muutoksia ehdotetaan muun muassa vanhoja mustaruutiaseita koskeviin säännöksiin sekä asekeräilijöiden aseluvan hankkimisoikeuden voimassaoloaikaan.



Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle torstaina. Ehdotetun lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.