SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar luottaa, että tuleva puoluekokous auttaa selvittämään välejä.

SDP:n pinnan alla on kuplinut jo pidemmän aikaa. Rivien rakoilu ja linjaerimielisyydet ovat nousseet myös otsikoihin viime aikoina. Puolueen varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Nasima Razmyar vastasi MTV:n Huomenta Suomessa Joanna Kuvajan kysymykseen SDP:n sisäisten rivien heilahtelusta ja puolueen sisäisestä hengestä.

– Meillähän on oikein hyvä henki. Suureen puolueeseen ja kansanliikkeeseen kuuluu myös kriittinen keskustelu. Sitä saa käydä sisäisesti ja toki myös ulkoisesti, Razmyar vastasi.

Juontaja Lorenz Backman sanoi puolestaan, että Razmyaria pidetään SDP:n opposition johtohahmona ja kysyi, onko hän vastarannan kiiski.

– Voi ei. En ole, Razmyar vastasi.

Hän myönsi kuitenkin sanovansa asiat hyvin suoraan.

– Se on toinen asia, onko vastarannan kiiski vai kertooko mielipiteitään suoraan. Olen halunnut myös rohkaista kriittiseen keskusteluun, Razmyar sanoi.

Hän hakee jatkopaikkaa puolueen varapuheenjohtajana SDP:n puoluekokouksessa toukokuussa.

"Keskustelu vahvistaa puoluetta"

SDP:n kolmas varapuheenjohtaja Matias Mäkynen on puolestaan ilmoittanut, ettei hae jatkoa. Hän myös kommentoi hiljattain Ylelle, että moniäänisyys ja erilaisten mielipiteiden sietäminen on vähentynyt puolueessa viime vuosina.