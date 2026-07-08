



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Suomi muodostelmaluistelun mahtimaana olympialaisiin | MTV Uutiset



Suomi uuteen olympialajiin mahtimaana: "Se oli nyt tai ei koskaan" Helsinki Rockettes on ollut muodostelmaluistelun kovin suomalaismenestyjä viime vuosina. Tänä keväänä (kuvassa) se saavutti MM-pronssia, vuosi sitten MM-kultaa ja sen mitaliputki on kuuden vuoden mittainen. IMAGO/CEPix/ All Over Press Julkaistu 8 minuuttia sitten Ossi Karvonen Suomen muodostelmaluistelun uranuurtaja Anu Oksanen on riemuissaan lajin saamasta olympiastatuksesta. Seuraavat kaudet tulevat osoittamaan, miltä Suomen menestyslaji tulee näyttämään Synchro 9 -muodossa talviolympialaisissa vuonna 2030. Muodostelmaluistelun vuosikausia jatkunut määrätietoinen työ sai palkinnon tiistaina, kun Kansainvälinen olympiakomitea KOK vahvisti sen paikan Ranskan talvikisoihin 2030. Suomessa tuon työn kasvot on ollut Anu Oksanen. Marigold IceUnityn viiteen MM-kultaan valmentanut Oksanen lähti lyhyellä varoitusajalla Suomen demojoukkueen koreografiksi ja valmentajaksi, tavoitteena lajin olympiastatus. Suomen yhdeksän luistelijan demojoukkue esiintyi alkuvuoden aikana taitoluistelun MM-kisoissa ja kahden muun tiimin kanssa myös muodostelmaluistelun MM-kilpailuissa. – Paineet olivat kovat. Se oli nyt tai ei koskaan. Olemme haaveilleet vuosikaudet olympiapaikasta ja muokanneet meidän lajiamme, Oksanen kommentoi MTV Urheilulle projektistaan. – Tosi upea fiilis. Suurin este olympiastatuksen tiellä on ollut urheilijamäärä kilpailutilanteessa. Perinteisessä muodostelmaluistelussa jäällä on 12–16 urheilijaa, minkä lisäksi joukkueissa on varaluistelijoita. Suoritus mahtuu myös helpommin televisiokuviin pienemmällä luistelijamäärällä. Oksasen mukaan olympiapaikkaa oli lupailtu, kunhan luistelijajoukkoa karsitaan. – Sen tiesimme, että tämä on ihan viimeinen (leikkaus). Siitä pienemmäksi urheilijamäärää ei voi enää pudottaa. Sitten häviäisi viimeinenkin lajin ydin.

Oksanen halusi painottaa tärkeissä Synchro 9 -demotapahtumissa muodostelmaluistelun periaatteita. Yksinluistelusta tuttuja hyppyjä ja piruetteja ei nähty.

– Halusin osoittaa sen, miltä muodostelmaluistelu yhdeksällä näyttää. Mielestäni saimme sen yllättävän hyvin toimimaan.

Laji-ihmisten pelko

Muodostelmaluistelun näyttävyys saattaa Anu Oksasen mukaan hieman kärsiä yhdeksän luistelijan muodossa. Kuvassa Helsinki Rockettes kevään 2024 MM-kisoissa.2024 Pixsell/MB Media

Nyt Oksanen odottaa mielenkiinnolla sitä, mihin suuntaan Synchro 9 lajina lähtee. Ennen olympialaisia käydään useita arvokisoja, joissa laji on näytillä.

– Toiveeni on, että se säilyy nimenomaan muodostelmana. Muodostelmaluisteluihmisten pelkohan on siinä, että se lähtee muuttumaan muuksi – että siellä on kaksois- ja kolmoishyppyjä tekeviä yksinluistelijoita.

Oksanen kertoo olleensa osallisena Synchro 9 -sääntöjen muokkaamisessa. Demojoukkueilla oli olemassa tietyt raamit, joita ei kuitenkaan tarvinnut seurata kirjaimellisesti. Tulevissa arvokisoissa tullaan varmasti näkemään keskenään hyvin erilaisia ohjelmia.

– Säännöt mahdollistavat sen, että jäällä tehdään yksinluisteluasioita, mutta pelkästään niillä ei pärjää. Siellä täytyy olla erilaisia muotoja ja muodostelmaluistelun peruselementtejä, Oksanen selvittää.

– Luulen, että pari seuraavaa kautta määrittää hyvin paljon sitä, millaiseksi laji lähtee muokkautumaan. Toki pystymme vielä tarkentamaan sääntöjä esimerkiksi ensimmäisen kauden jälkeen.

– Niinhän se meidän lajissamme on vähän ollut, että pyrimme antamaan vapauksia, mutta sitten kun huomaamme, mitä joukkueet tekevät, niin todetaan, ettemme ihan tätä ehkä haluakaan. Sitten kiristetään sääntöjä, hän naurahtaa.

Suomi yksi suosikeista

Suomalainen Team Unique ylsi neljänneksi MM-kisoissa viime huhtikuussa.

Tiistai toi mukanaan myös ikävän uutisen, kun tällä vuosituhannella paljon menestystä suomalaisille tuonut yhdistetty leikattiin olympiaohjelmasta.

Oksanen harmittelee yhdistetyn kohtaloa.

– Hyvin perinteinen laji, ja vielä juuri se, että suomalaisille tuli menestystä viime kisoissa, hän sanoo viitaten Ilkka Herolan ja Eero Hirvosen mitaleihin.

Paluupostissa tuli kuitenkin muodostelmaluistelu, Suomen kansainvälisesti dominoima laji. Suomalaisjoukkueet ovat saavuttaneet MM-kisoissa ylivoimaisen kymmenen kullan ja yhteensä 33 mitalin potin.

Muut menestyjät ovat tulleet Ruotsista, Kanadasta, Yhdysvalloista ja Venäjältä.

Oksanen kertoo, että Suomi lähtee Synchro 9 -puolella tulevaan kauteen maajoukkueella, jota valmentaa Kaisa Arrateig. Oksanen halusi itse jäädä vetämänsä demojoukkueen jälkeen sivuun ainakin toistaiseksi. Hän toimii Team Uniquen vastuuvalmentajana.

Kansainvälisissä kisoissa tullaan näkemään Oksasen mukaan sekä maa- että seurajoukkueita. Urheilijat joutuvat myös miettimään valintaa perinteisen ja Synchro 9 -muodostelmaluistelun välillä.

– Toivon ja haluan uskoa, että molemmat tulevat elämään vahvasti, mutta varmasti Synchro 9 -joukkueisiin on luistelijoiden osalta suurta hinkua olympialaisten lähestyessä. Nythän MM-kisoissa on nämä molemmat kategoriat.

Olympialaisiin kelpuutetaan Oksasen tämänhetkisen tiedon mukaan yhdeksän joukkuetta. Valintaperusteet ja karsintasysteemi ratkeavat myöhemmin. MM-kisoissa on ollut mukana 20–24 joukkuetta.

Lajin kärkimaahan kohdistuu suuria odotuksia tulevissa olympialaisissa.

– Uskon, että Suomi tulee myös tällä formaatilla taistelemaan mitaleista ja siitä kirkkaimmasta, Oksanen summaa.