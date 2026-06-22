Kansainvälisen jääpalloliiton ruotsalainen puheenjohtaja Henrik Nilsson erosi ja väitti monien lajin isojen maiden haluavan Venäjän takaisin kansainväliseen kilpailuun. Suomen jääpalloliiton puheenjohtaja Antti Parviainen ei tätä allekirjoita.

Kansainvälisen jääpalloliiton FIB:n puheenjohtajana vuodesta 2024 toiminut Henrik Nilsson on tuoreeltaan eronnut tehtävästään. Sekä FIB että Suomen jääpalloliitto tiedottavat ruotsalaisen lähdön johtuneen näkemyseroista FIB:n hallituksen kanssa liittyen Venäjän ja Valko-Venäjän mahdolliseen palauttamiseen kansainväliseen jääpallotoimintaan.

Ruotsin yleisradio SVT:lle Karlsson väitti, että liian monet lajin suurmaat haluavat Venäjän palaavan kansainväliseen kilpailutoimintaan, eikä hän jaa tätä näkemystä.

Lajissa ei monia suuria maita ylipäätään ole. Vaikkei Karlsson puhu valtioista nimillä, Suomen jääpalloliiton puheenjohtaja Antti Parviainen tuumii puhelimitse, että kun Venäjä ei ole ollut Ukrainan hyökkäyssodan aloittamisen jälkeen mukana, jääpallon isoja maita ovat olleet Suomi, Ruotsi ja Norja. Yhdysvallatkin hän voi ajatella mukaan.

Parviainen huomauttaa Suomen jääpalloliiton olevan Suomen olympiakomitean jäsenliitto samoin kuin Ruotsi ja Norja toimivat omien olympiakomiteoidensa alla. Pohjoismaiset olympiakomiteat eivät ole Venäjää kansainvälisiin kehiin mukaan liputtaneet, vaan linja on ollut päinvastainen.

Suomen jääpalloliiton Venäjä-linjan muuttuminen vaatisi Parviaisen mukaan Suomen olympiakomitealta, opetus- ja kulttuuriministeriöltä tai ulkoministeriöltä uutta kantaa.

Hän sanoo, nyt ei ole "mitään syytä, mahdollisuutta eikä halukkuutta" lähteä edistämään Venäjän paluuta.