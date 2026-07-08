Maailmanlaajuisen megasuosion saavuttaneen Spice Girls -yhtyeen ensihitistä on kulunut aikaa tasan 30 vuotta.
Tyttöbändi Spice Girls nostatti 1990-luvun suurimman pop-ilmiön. Supersuosioon singahtaneen yhtyeen maailmanvalloitus starttasi 30 vuotta sitten.
Alun perin yhtye kasattiin lehti-ilmoituksen perusteella jo vuonna 1994, mutta Spice Girlsien ensimmäinen sinkkulohkaisu Wannabe näki päivänvalon 8. heinäkuuta 1996.
Spice Girls -yhtye vuonna 1996.IMAGO/FAMOUS/ All Over Press
Kappale oli välittömästi todellinen läpimurtohitti, joka kipusi listojen kärkeen kaikkiaan 31 eri maassa.
Ympäri maailman kohistiin tuolloin manageri Simon Fullerin luotsaamasta bändistä ja viisikon iskulause Girl Power (suom. tyttövoimaa) oli kaikkien huulilla.
Spice Girls -yhtyeen muodostivat Emma Bunton, Geri Halliwell, Melanie Chisholm, Melanie Brown ja .