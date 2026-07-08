Kroatian jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Zlatko Dalic on jättänyt tehtävänsä.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Kroatia koki dramaattisen 1–2-tappion Portugalille jalkapallon MM-kisojen ensimmäisellä pudotuspelikierroksella. Alkulohkossa joukkue voitti Ghanan ja Panaman sekä koki tappion Englannille.
Vuonna 2017 työt maajoukkuevalmentajana aloittanut Dalic ehti johdattaa Kroatian kaksissa edellisissä MM-kisoissa mitaleille, kun vuonna 2018 joukkue oli hopealla ja 2022 pronssilla.