Pyhimystä ei enää löydy All Dayn verkkosivuilta.
Muusikko Pyhimyksen eli Mikko Kuoppalan nimi on kadonnut ohjelmatoimisto All Dayn verkkosivuilta. Muusikon nimeä ei enää näy ohjelmatoimiston verkkosivuilla listattujen artistien joukossa.
Kun Pyhimyksen artistisivua hakee All Dayn sivuilta verkkohaun kautta, lävähtää näytölle virheilmoitus.
Pyhimyksen nimen katoamisesta ohjelmatoimiston sivuilta kertoi ensimmäisenä Keskisuomalainen.
All Day edustaa yli 50 artistia ja dj'tä.
Teflon Brothers -yhtye ilmoitti tiistai-iltana Instagramissa, että Pyhimys jää sairauslomalle. Yhtye jatkaa kuitenkin kiertuettaan suunnitellusti Heikki Kuulan ja Volin voimin.
Pyhimyksen oli määrä esiintyä soolokeikoilla Downtown Calling -festivaaleilla tulevana viikonloppuna ja Helsingin Altaalla syyskuussa. Molemmat keikat kuitenkin peruttiin.