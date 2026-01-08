Vielä on auki, millä prosessilla Suomen osallistuminen siunataan eduskunnassa. Suomen tarkka rooli monikansallisissa joukoissa on myös vielä päättämättä.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalla on tänään puolilta päivin alkavassa ylimääräisessä kokouksessaan asialistalla muun muassa Suomen osallistuminen Ukrainan turvatakuisiin.

Presidentti Alexander Stubb vahvisti jälleen tiistaina Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition kokouksen jälkeen Pariisissa, että Suomi osallistuu Ukrainan tueksi kaavailtuihin monikansallisiin joukkoihin muodossa tai toisessa. Osallistumisen tarkka muoto on kuitenkin vielä auki.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Johannes Koskisen (sd.) mukaan torstain kokouksessa on ulkoministeriön edustajia, jotka selostavat asiaa valiokunnalle.

Eduskunta on parhaillaan istuntotauolla, mutta kansainvälisen tilanteen vuoksi ulkoasiainvaliokunta pitää torstaina ylimääräisen kokouksen. Ukrainan neuvottelutilanteen ohella asialistalla ovat uudenvuodenaattona Suomenlahdella tapahtunut kaapelirikko sekä Venezuelan ja Grönlannin tilanteet.

Nopeakin eduskuntakäsittely mahdollinen

Vielä ei ole tiedossa, missä muodossa Suomen rooli Ukrainan turvatakuissa käsiteltäisiin eduskunnassa, jos siihen pisteeseen päästäisiin. Yksi vaihtoehto on, että hallitus antaa eduskunnalle selonteon ja eduskunta äänestäisi sitä koskevasta mietinnöstä. Koskisen mukaan tämän vaihtoehdon mukainen prosessi veisi vain muutamia päiviä.

– Mutta jos tarvitaan sopimuspohjaa, kansainvälistä sopimusta, niin sitten aikaa menee enemmän, tarvitaan hallituksen esitys ja siihen sen mukainen käsittely, Koskinen sanoo.

Koskisen mukaan on tärkeää, että Suomi on turvatakuiden osalta mukana jo neuvotteluvaiheessa, jotta eteen ei tule yllätyksiä. Ulkoasiainvaliokunta on pyrkinyt pysymään kärryillä Suomen mahdollisesta roolista Ukrainan neuvotteluratkaisuissa.

– Meillä on ollut syksyllä kuulemisia, ja nyt sitten tämän viikon kokousten tuloksia on huomenna tarkoitus käsitellä tarkemmin. Sitten jatkossa tarpeen mukaan päivitetään sitten tietoja.

Päätöksiä ei vielä tehty

Stubb sanoi tiistaina, että Suomen osallistumisen tarkka muoto ei vielä ole tiedossa.

– Moni yksityiskohta on avoinna, vaatii muun muassa parlamentaarisen käsittelyn. Löydämme sopivan tavan osallistua maalle, jonka on huolehdittava myös omasta puolustuksestaan ja rajastaan. Kaikki ratkaisut valmistellaan huolellisesti ja kansallisten prosessien mukaan, presidentti sanoi lehdistötilaisuudessa Pariisissa.

Suomessa on tehty jo jonkin aikaan sotilaallista suunnittelua turvatakuiden ensimmäiseen vaiheeseen eli tulitauon monitorointiin.

– Mutta mitään päätöksiä eli suorituskykyjen jakoa ei vielä tässä vaiheessa olla tehty. Eli varmasti tullaan lähitulevaisuudessa näitä käsittelemään, Stubb kertoi.