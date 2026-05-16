Leijonat-puolustaja Ville Heinola pääsee nyt tarjoamaan kotipaikkansa sporttibaarissa kierroksen.
MTV:n liveseuranta Unkari–Suomi-ottelusta
Ville Heinola on kotoisin Honkajoelta, entisestä pikkukunnasta joka on nykyään osa Kankaanpäätä. Kotiseuturakkaus ei ole unohtunut: ensimmäistä miesten MM-turnaustaan kiekkoileva puolustaja on luvannut tarjota koko kankaanpääläiselle urheilubaarille kierroksen jokaisesta maalista, jonka hän näissä kisoissa tekee.
– Taisin jonkin tällaisen luvata. Pitää tukea paikallista, Heinola nauroi asiasta kysyttäessä.
Tänään lauantaina syntyi 25-vuotiaan pelaajan ensimmäinen MM-kisamaali: hänen rannelaukauksensa siniviivalta vei Suomen 1–0-johtoon Unkaria vastaan toisen erän alussa.
Voit katsoa osuman ylälaidan videolta.