Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtajan Minna Helteen mukaan suomalaisilta yrityksiltä ja poliitikoilta puuttuu rohkeus tehdä investointeja ja uudistuksia, jotka saisivat talouden kasvamaan.

MTV:n Uutisextrassa vierailleen Minna Helteen mukaan johdonmukainen veropolitiikka on tärkeää yritysten investointien kannalta.

Elinkeinoelämän keskusliitto on pitkään ajanut perintö- ja lahjaveron poistoa Suomessa.

Vaikka perintöveroon ei tullutkaan muutoksia hallituksen kehysriihessä, Helle on tyytyväinen siihen, että hallitus pitää kiinni päätöksestään laskea yhteisövero nykyisestä 20 prosentista 18 prosenttiin ensi vuoden alusta.

– Yrityksillehän on myrkkyä se, että ensin tehdään päätös johonkin suuntaan ja sitten tehdään päätös takaisinpäin. Eli tällainen poukkoilevuus edestakaisin soutaminen ja huopaaminen verotuksessa tai elinkeinopolitiikassa. niin se on pahinta mahdollista, mitä voidaan tehdä.

– Ja on todella haitallista, että meillä tällä hetkellä keskustellaan ja heitellään ehdotuksia siitä, että voitaisiinko jotain elinkeinoelämään kohdistuvia veroja korottaa.

Hallitus on toteuttanut liudan elinkeinoelämän toiveita. Työmarkkinoilla on tehty paljon uudistuksia, jotta työntekijöiden palkkaaminen olisi kannattavampaa. Myös verotusta on muutettu. Silti yritykset eivät juurikaan palkkaa uusia työntekijöitä tai investoi, verrattuna esimerkiksi Ruotsiin.

Puuttuuko tällainen rohkeus suomalaisilta yrityksiltä?

– Suomessa pitäisi uskaltaa olla rohkeampi niin yrityksissä kuin poliittisessa päätöksenteossa. Me ollaan kieltämättä liian hitaita ja rohkeutta tarvitaan lisää, uudistumista tarvitaan lisää.

– Mutta täytyy myös muistaa, että yritykset eivät elä missään kuplassa, vaan hengittävät sitä samaa ilmaa kuin yhteiskunta. Yritysten täytyy voida luottaa siihen, että toimintaympäristö on kannustava ja johdonmukainen.

Tällä hetkellä Suomessa on Euroopan korkein työttömyysaste. Miksi silti tarvittaisiin työvoimaa ulkomailta EK:n mielestä?

– Tämän huonon taloustilanteen ei pidä nyt antaa hämätä pitkän aikavälin kuvaa. Suomessa on todella vanheneva väestö ja meidän väestömme ikääntyy Euroopan nopeimpien joukossa.

– Työvoimaa tullaan tarvitsemaan, ja kun kasvu lähtee liikkeelle, niin osaajia tullaan tarvitsemaan lisää. Eli ei pidä tarkastella tätä asiaa nyt tämän huonon taloustilanteen näkökulmasta, vaan uskaltaa katsoa pidemmälle.