MTV Uutiset ja tekoäly

Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Toiminnassa ollessaan datakeskus työllistää yli 100 vakituista työntekijää sekä luo satoja välillisiä työpaikkoja käyttöön ja ylläpitoon liittyvissä tehtävissä.

Rakennuttajat eivät tässä vaiheessa kerro hinta-arviota, mutta sekä Nebius että Polarnode puhuvat jopa useiden miljardien arvoisesta hankkeesta.

Rakennustyöt Lappeenrannan Pajarilassa ovat jo käynnistyneet, ja datakeskuskampuksen ensimmäisen vaiheen odotetaan olevan käytettävissä vuonna 2027.

Kansainvälisiin tekoälypilvipalveluihin keskittyvä hollantilainen Nebius ja suomalainen hankekehitysyhtiö Polarnode rakentavat Lappeenrantaan 310 megawatin datakeskuskampuksen.

Miljardiluokan datakeskuskampus Lappeenrantaan: "Meillä ei ole yhteyksiä Venäjään – tänään olemme ihan toinen yhtiö"

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Suomalaisyritys auttaa ukrainalaisia panssaritaistelussa – miljoonadilli norjalaisten kanssa

Timo Vornasen tuomio jää voimaan – hovioikeus ei myöntänyt valituslupaa

Vasemmistoliitto tekee välikysymyksen köyhyydestä ja elinkustannusten kasvusta

Minkälaisia energiaratkaisuja?

– Palvelimet jäähdytetään suljetulla nestejäähdytysjärjestelmällä, mikä pitää vedenkulutuksen hyvin vähäisenä eikä vaadi veden ottamista paikallisista vesivaroista, yritys tiedottaa.

Sähkö puolestaan hankitaan pääosin vähähiilisistä energialähteistä. Nebius ei aio rakennuttaa tuulivoimaa datakeskusta varten, mutta aurinkopaneeleja todennäköisesti hankitaan keskuksen katolle.

Yli 300 megawatin tehoinen laitos on suuri sähkösyöppö, mutta tarkoituksena on, että datakeskuksen hukkalämpöä hyödynnettäisiin Lappeenrannan kaukolämpöverkostossa, jos se vain on mahdollista.

– Käytämme energiaa hyvin tehokkaasti. Vältämme energian liiallista käyttöä teknisillä ratkaisuilla. Haluamme tehdä yhteistyötä paikallisyhteisön kanssa ja käyttää hukkalämpöä rakennusten lämmityksessä, kertoo Nebiuksen infrajohtaja Andrey Blokhin.