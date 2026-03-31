Kansainvälisiin tekoälypilvipalveluihin keskittyvä hollantilainen Nebius ja suomalainen hankekehitysyhtiö Polarnode rakentavat Lappeenrantaan 310 megawatin datakeskuskampuksen.
Rakennustyöt Lappeenrannan Pajarilassa ovat jo käynnistyneet, ja datakeskuskampuksen ensimmäisen vaiheen odotetaan olevan käytettävissä vuonna 2027.
Rakennuttajat eivät tässä vaiheessa kerro hinta-arviota, mutta sekä Nebius että Polarnode puhuvat jopa useiden miljardien arvoisesta hankkeesta.
– Hanke on Suomen teollisen historian merkittävimpiä yksittäisiä investointeja. Valmistuessaan kokonaisuudesta tulee yksi Euroopan suurimmista tekoälylaskentaan suunnitelluista datakeskuksista, Polarnode tiedottaa.
Viime aikojen suurimmat investoinnit Suomeen ovat olleet erilaiset laivatilaukset. Yhdysvaltojen rannikkovartiostolle rakennetaan Suomessa neljä jäänmurtajaa, joiden arvo voi liikkua 1-2 miljardin euron tienoilla.
Meyerin Turun telakalla rakennettavan jättiristeilijän arvo on karkeasti sanottuna yli miljardin euron verran.
Lappeenrantaan on siis tulossa todella suuri investointi, joka vaatii myös hehtaarikaupalla tilaa.
Rakennusvaiheen arvioidaan luovan noin 700 suoraa työpaikkaa erikoisosaamista vaativissa rakennustehtävissä. Rakentaminen voi työllistää satoja muitakin alihankkijoiden kautta.
Toiminnassa ollessaan datakeskus työllistää yli 100 vakituista työntekijää sekä luo satoja välillisiä työpaikkoja käyttöön ja ylläpitoon liittyvissä tehtävissä.
Suuri osa datakeskuskampuksen kustannuksista menee laitteistoon, joka valmistetaan todennäköisesti pitkälti ulkomailla. Tämä pienentää Suomen saamaa hyötyä.