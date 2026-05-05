Puolustusvoimat teki hurjalta näyttäneen harjoituksen vesistön päällä.
Puolustusvoimien logistiikkalaitos julkaisi videon SILTA26-nimisestä ylikulunvarmentamisharjoituksesta, jossa rakennettiin tilapäissilta vesistön yli. Hetken kuluttua rakennettu silta räjäytettiin sadoilla kiloilla räjähteitä. Sen jälkeen siltaa alettiin rakentaa jälleen uudelleen mahdollisimman nopeasti.
Puolustusvoimat toteaa, että harjoituksessa oli tarkoitus mallintaa asevaikutusta ja toimia sen jälkeen suunnitelman mukaisesti, jotta korjaustyöt saatiin nopeasti käyntiin.
SIlta oli tavoitteena saada takaisin käyttöön noin vuorokaudessa.
– Jos poikkeusoloissa infrastruktuuri on tuhoutunut, tällaista siltaa voi Puolustusvoimien lisäksi käyttää myös siviiliyhteiskunta, kertoo linnoitusinsinööri Jussi Simberg Puolustusvoimien Logistiikkalaitokselta