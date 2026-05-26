MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikön mukaan drooniuhkien viestintää pitää selkeyttää.

Droonivaaraan varautumisessa ei löytynyt suuria yllätyksiä maanantai-illan tiedotustilaisuudessa, arvioi MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen. Hänen mukaansa viranomaisviestinnässä ja työntekijöiden asemassa uhkatilanteissa on yhä aukkoja.

– Me emme ole kovin hyviä sietämään häiriöitä yhteiskunnassa, organisaatioissa ja omassa elinpiirissämme, sanoo Loikkanen.

Hänen mukaansa parannettavaa on sekä viranomaisten keskinäisessä viestinnässä että kansalaisille suunnatussa vaaratiedottamisessa.

Avoimena Loikkasen mukaan on myös se, mikä on työntekijöiden asema uhkatilanteessa: kenen odotetaan menevän töihin, ja mitä tapahtuu palkalle, jos työhön ei mennä.

Loikkasen mukaan vaaratiedotteiden pitäisi kertoa nykyistä selvemmin, onko kyse suosituksesta vai määräyksestä.

– Pääasia on se, että ihmiset ymmärtäisivät, onko tässä nyt kyseessä suositus vai määräys, sanoo Loikkanen.

Tiedotteisiin toivotaan myös tarkennuksia esimerkiksi siitä, onko kyse yhdestä droonista vai useammasta sekä siitä, kuinka pitkäkestoisesta uhasta on kysymys.

Venäjän kaappausväitteet: "aivan eri pallopeli"

Mediassa on noussut esiin brittilehden väite, jonka mukaan Venäjä pystyisi kaappaamaan drooneja ja lähettämään niitä Suomeen. Loikkasen mukaan julkisuudessa ei tiedetä, missä määrin droonit harhautuvat tai missä määrin niitä mahdollisesti harhautetaan.