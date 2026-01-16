Suomen vauhtilaskija Elian Lehto jäi kauas kärkisijoilta alppihiihdon miesten maailmancupin supersuurpujottelussa Sveitsin Wengenissä.

Lehto sijoittui perjantain kilpailussa 39:nneksi. Hän taipui 4,05 sekunnilla kilpailun voittaneelle Italian Giovanni Franzonille.

Lehto on sijoittunut cupin syöksylaskussa tällä kaudella parhaimmillaan kymmenenneksi, mutta supersuurpujotteluissa meno on ollut selvästi tahmeampaa. Wengenin sijoitus on Lehdolle tämän kauden heikoin.

– Tänään oli huono päivä. Super-g:ssä jää tosi paljon piippuun. Minulla on todella hyvä fiilis syöksyssä, mutta en saa sitä tunnetta siirrettyä super-g:n puolelle, ainakaan toistaiseksi. Siinä on ehdottomasti vielä paljon työstettävää, Lehto pyöritteli Ski Sport Finlandin tiedotteessa.

Itävallan Stefan Babinsky oli kilpailussa toinen ja Sveitsin Franjo von Allmen kolmas.

Lehto on mukana lauantaina Wengenin syöksylaskussa. Kisaviikonloppu huipentuu sunnuntaina pujotteluun.