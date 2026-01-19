Ruotsalaistunteet kuohuivat Suomen ja keltapaitojen välisessä jääpallon miesten MM-finaalissa.

Jääpallon miesten MM-finaalista Porissa tuli sunnuntaina totaalinen ruotsalaisnäytös. Keltapaidat löylyttivät Suomea maalein 9–1.

Avauspuoliajalla numerot olivat vielä siedettävämmät eikä Ruotsi ollut karannut niin sanotusti lopullisesti. Kun länsinaapuri johti 3–0, Suomelle näytettiin 39. minuutilla rangaistuslaukausta.

Erotuomari katsoi ensin, että laukausta blokanneella ruotsalaispelaaja Joakim Svenskillä olisi ollut sääntöjenvastaisesti kaksi polvea jäässä.

– Tämähän on skandaali, ruotsalaiskommentaattori Robert Tennisberg jyrisi Aftonbladetin lähetyksessä.

Tv-kuva osoitti, että Svenskillä oli vain yksi polvi maassa. Tuomio hetken päästä kumottiin, ja Suomi sai rangaistuslaukauksen sijaan kulmalyönnin. Useammat kummankin joukkueiden pelaajat nahistelivat tulisesti episodia selvitellessään.

Kaksi maalia finaalissa syöttänyt Ruotsin Martin Landström kävi ottelun jälkeen läpi, että suomalaisten mielestä heille olisi kuulunut rangaistuslaukaus. Hän kuitenkin paalutti, että "oli täysin selvää", ettei rankkaria kuulunut viheltää.

– Syntyi pientä nahinaa, mutta sanoimme jo ennen ottelua, että meiltä pitää löytyä heitä enemmän joka tilanteessa oli kyse sitten kahakoista, kamppailuista tai mistä tahansa, Landström lausui Expressenin mukaan.

– Meidän täytyi osoittaa, ettemme hyväksy, että he yrittävät vaikuttaa tuomariin. Silloin väännetään, eikä haluta perääntyä. Noita kuvia katsomme mielellään uudestaan!

"Karmea teko Ville Hämäläiseltä"

Suomen asema tukaloitui avauspuoliajan lopussa, kun Ville Hämäläinen taklasi Landströmiä päähän ja sai ulosajon.

– Tätä emme halua nähdä jääpallossa. Karmea teko Ville Hämäläiseltä. Tuo ei ollut kaunista, kommentaattori Tennisberg puhisi.

Landström pystyi pelaamaan jälleen toisella puoliajalla.

– Kyllä siinä vähän horjuu, kun osutaan päähän. Onneksi joukkuekaverit olivat nopeasti paikalla ja rauhoittelivat minua. Sain ottaa tarvitsemani ajan, mutta olin koko ajan selvä päästäni. Tauolla tehtiin lääkärintarkastus ja olin taas valmis. Olen iloinen, ettei käynyt pahemmin.

Landström myönsi olleensa huolissaan, mutta totesi, ettei pyörtynyt tai kokenut suurempaa kipua.