Suomen miesten jääpallomaajoukkue on hävinnyt Porissa pelatussa MM-finaalissa Ruotsille tylysti maalein 1–9.
Ruotsi karkasi jo avauspuoliajalla kolmen maalin johtoon eikä luopunut etumatkastaan missään vaiheessa.
Ruotsi voitti maailmanmestaruuden myös vuosi sitten. Myös vuosi sitten hopealla olleen Suomen ainoa miesten maailmanmestaruus on vuodelta 2004.
Aiemmin sunnuntaina Ruotsi voitti naisten finaalissa Norjan murskalukemin 9–1. Suomi jäi naisten turnauksessa neljänneksi voittamatta otteluakaan.