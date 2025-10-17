Äiti sai poikansa lopulta onnellisesti Ukrainaan, pojan vietettyä yli kahdeksan kuukautta venäläisessä lastenkodissa.

Suomeen perheensä kanssa turvapaikkaa hakemaan tullut Dmytro, 13, käveli tämän vuoden tammikuussa Suomesta Venäjälle Imatran Karhusuolla.

Dmytron äiti on nyt saanut poikansa takaisin Ukrainaan. Poika vietti yli kahdeksan kuukautta venäläisessä lastenkodissa.

Poika kertoo livahtaneensa täpärästi suomalaisilta rajavartijoilta.

– Suomalaiset (rajavartijat) myöhästyivät kaksi minuuttia pysäyttääkseen minut, ja minut pidätettiin Venäjän rajalla, Dmytro kertoo.

Tutkinnanjohtaja Matti Rantanen Kaakkois-Suomen rajavartiostosta kertoi tuolloin, että valvontajärjestelmä huomasi rajan yli kävelleen alaikäisen, mutta häntä ei ehditty saamaan kiinni.

Venäjän puolella poika saatiin kiinni, ja Dmytron mukaan hänelle laitettiin käsiraudat niin tiukalle, että kädet turposivat.

– He painoivat olkapääni maahan rynnäkkökiväärin piipulla eivätkä antaneet minun nousta ylös, hän kertoo.

Tuolloin uutisoitiin, että kiinniotto olisi tapahtunut rajan tuntumassa Svetogorskissa.

Dmytro perheineen pakeni ensin Venäjälle, kun venäläisjoukot etenivät Mariupoliin Ukrainan sodan alettua. Venäjällä vapaaehtoiset auttoivat perheen Suomeen.

Tunsi vieraantuneisuutta

Suomessa Dmytro kertoo tunteneensa vieraantuneisuutta erilaisen kulttuurin ja kielen vuoksi.

– Minulla oli vaikeuksia kielen kanssa, ihmisten kanssa enkä aluksi halunnut asua siellä. Halusin asua joko Ukrainassa tai lähellä Ukrainaa. Ainoa vaihtoehto, joka minulla oli asua lähellä Ukrainaa, oli asua Venäjällä. Minulla ei ollut muita vaihtoehtoja.

Pojan äiti yritti kolmen kuukauden ajan puhua puhua viranomaisille sekä vedota Ukrainan ja Venäjän oikeusasiamiehiin, mutta tuloksetta. Lopulta äiti sai poikansa onnellisesti takaisin Ukrainaan.

– Kiova ja Moskova alkoivat tehdä yhteistyötä. Sen ansiosta sain lapseni kotiin kahdeksan kuukauden jälkeen, äiti kertoo nimettömänä uutistoimisto Reutersille.

Dmytro matkasi ensin Venäjältä Valko-Venäjälle ja sieltä Ukrainaan, jonne hänen äitinsä oli palannut Suomesta tapaamaan häntä.

